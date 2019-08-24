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(görüntülü) çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

24.08.2019 16:39 (görüntülü) çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü sahilindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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