(görüntülü) çaykur rizespor - demir grup sivasspor maçının ardından

Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona eren Demir Grup Sivasspor maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ellerindeki eksik imkanlarla iki haftada 6 puan aldıklarını söyledi.

Geçen haftaki deplasman galibiyeti sonrası Sivasspor'u iyi analiz ettiklerini söyleyen Kartal, "İlk yarı iyi bir mücadele oldu. Oyunda üstündük. İkinci yarıda rakibin sıkıntılı olduğu yerlerde daha aktif olmamız gerektiğini futbolcu arkadaşlara anlattık. Arka alanı boşaltarak goller bulmak istiyorduk. Bunu da başardık. Samudio'nun bulduğu pozisyonda pası verse maçı 3-0'a taşıyarak kopartabilirdik. Boldrin'in hafif sakatlığı vardı, onu riske etmedik oyundan aldık. Maça şansız başladık. El Kabir'in sakatlığı bizi üzdü. 5-6 ay futbol oynayamayacak. Zaten elimizde bir tane forvet vardı, onunda ayağı kırıldı. Oğulcan'ı oyuna aldık, Samudio'yu forvete çektik. Ellerinden geleni yaptılar. Maça şansız başlamamız ve 2-0'a kadar iyi oynamamız son 20 dakikada kalemizde baskıya dönüştü. O 20 dakikada bizde onlarda gol atabilirdi. Bu kadar şansız ve elimizdeki eksik imkanlarla iki haftada 6 puan aldık. Oyuncularımızı kutluyorum. Galibiyeti yönetimimize camiamıza bu puanları hediye ediyoruz. İki santrfor, bir kanat oyuncu daha transfer etmeliyiz. Transfer komitemiz çalışıyor. Zamanla daha iyi bir kadro olacağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, El Kabir'e çok üzüldüklerini belirterek, "İnşallah kısa sürede tekrar futbola döner. Maçın ilk devresinde biz istediğimiz gibi oynayamadık, Rizespor'da oynayamadık. Maça başladığımızda golü düşünüyorduk. Bir hatamız sonunda penaltı oldu. Bunu yapmamız lazım. Hakem bizim penaltıda ne kadar haklıysa verdiği pozisyonlarda o kadar haksız. VAR sistemi varsa Var'a gitmesi lazım. Biz buna sığınacak değiliz. Biz istediğimiz oyunu oynayamadık. En kötü ihtimalle maçı berabere bitirebilirdik. Ligde yol çok uzun. Geçen hafta mükemmel bir maç kazandık. Bu hafta olmadı. Maç kaybettik" diye konuştu.

- Rize