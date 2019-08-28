Haberler» Güncel» Haber

(Görüntülü) Çiftlikte yangın

ADANA'nın Kozan ilçesindeki bir hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında alevler arasında kalan 1 traktör küle döndü.

28.08.2019 17:13 (Görüntülü) Çiftlikte yangın
ADANA'nın Kozan ilçesindeki bir hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında alevler arasında kalan 1 traktör küle döndü. Çiftlik sahipleri, zararlarının 1,5 milyon lira olduğunu söyledi.
Kozan ilçesi Karabuza mevkiindeki Eyüp Küpkaraoğlu ve Mevlüt Gönen'e ait hayvan çiftliğinin saman deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında bir traktör de alevler arasında kalarak, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile müdahale edildi. 2 kepçenin de kullanıldığı müdahalede alevler güçlükle kontrol altına alınabildi. Küpkaraoğlu ve Gönen, yangının yol açtığı zararlarının 1, 5 milyon lira olduğunu belirtti.



Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:42   Antalya perge antik kenti yakınında orman yangını
17:42   Söke Belediyesi'nden borçlara taksit imkanı
17:41   Mardinli şehit yakını ve emekçilerin yüzü kayyumla güldü
17:40   Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi
17:40   İzmir'de yangın çıkardıkları şüphesiyle 3 kişi yakalandı
17:40   Güdül Belediyesinden, mahallelere minibüs seferi
17:40   Kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin lira ceza