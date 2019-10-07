Haberler » Güncel » Haber

(Görüntülü) Çorum'da 9 ev yandı

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Yukarıörenseki köyünde bir tandırda çıkan yangında alevlerin sıçramasıyla 9 ev kullanılamaz hale geldi.

07.10.2019 11:09(Görüntülü) Çorum'da 9 ev yandı
ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Yukarıörenseki köyünde bir tandırda çıkan yangında alevlerin sıçramasıyla 9 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yukarıörenseki köyünde Sadık Cücük'e ait tandırda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer ahşap evlere de sıçradı. Birçoğu boş olan evlerde bulunanlar, kendilerini dışarı attı. Kendi çabaları ile yangını söndüremeyen köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın  güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan bölgede, yangında 9 evin yandığı tespit edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


- Çorum

İskilip, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:05 Suriye Milli Ordusu'ndan PYD-PKK'ya gözdağı
16:05 Sultangazi'de dehşet saçan gaspçılar kamerada; önce dayak sonra gasp
16:04 Sakarya'da terör örgütü operasyonları
16:04 Çobanbey ve azez'de patlamalar 18 yaralı
16:04 Spor a milli takım teknik direktörü şenol güneş'in açıklamaları
16:04 Spor a milli takım teknik direktörü şenol güneş'in açıklamaları
16:04 Spor karaman'dan öğrencilerine fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum durgunluğunuzu