(görüntülü) down sendromlu canan'ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

ESKİŞEHİR'de yaşayan ve down sendromu olan ve beyaz gelinlik giyme hayali kuran 36 yaşındaki Canan Düzenli'ye temsili düğün düzenlendi. Tepebaşı Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen düğünde dans eden Düzenli, yakınlarıyla birlikte gönlünce eğlendi.Düğün için belediye tarafından Çamlıca Deneyimli Kafe tahsis edilirken, evinden beyaz gelinle çıkan Canan Düzenli, düğün alayıyla şehirde tur attıktan sonra düğün salonuna geldi. İlk dansını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile yapan Düzenli'nin mutluluğu yüzünden okundu.Davetlilerle çiftetelli oynadıktan sonra elindeki çiçek buketini fırlatan Canan Düzenli, çocukluğundan beri gelin olmanın ve gelinlik giymenin hayalini kurduğunu ifade ederek, "Böyle bir düğünü her şeyden çok istiyordum. Belediye Başkanı ile dans ettim. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum" dedi. Kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan annesi Bahriye Düzenli, ise destek olanlara teşekkür ederek, "Çok mutlu oldum. Bize destek olanlara her şey çok teşekkür ederim. Kızımın senelerdir kurduğu hayali gerçekleştirdik" diye konuştu.'HEP KARDEŞİMİN BU HAYALİNİ DİNLİYORDUK'Abla Nurcan Tokuşlu ise kardeşinin gelinlik hayalini sürekli kendilerine anlattığını belirterek, "Bu hayalini hep dinliyorduk kardeşimden. Biz de çok istediğini biliyorduk ve bir girişimde bulunalım dedik. Bu kafeyle ilgili Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile görüştük ve kendisi çok büyük destek verdi bize. Sonrasını da biz aile olarak organize etmeye çalıştık" dedi.Temsili düğünde Canan Düzenli ve yakınları müzik eşliğinde eğlenerek günü keyfini çıkardı.