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(Görüntülü) (Ek görüntülerle) Zeytinburnu'nda uyuyan kocasını balta ile öldürdü

ZEYTİNBURNU'nda sabaha karşı yabancı uyruklu bir kadın, uyuyan kocasını balta ile öldürdü.

24.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:26(Görüntülü) (Ek görüntülerle) Zeytinburnu'nda uyuyan kocasını balta ile öldürdü
ZEYTİNBURNU'nda  sabaha karşı yabancı uyruklu bir kadın, uyuyan kocasını balta ile öldürdü. Olayın ardından komşusuna giden kadın polis çağırmasını istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti işleyen kadını gözaltına aldı. Evde bulunan çocuklar ise polis eşliğinde çocuk büro amirliğine götürüldü.

Olay , Nuripaşa Mahallesi'nde sabah saat 05: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Fazilet Ö. isimli kadın salonda uyuyan ve eşi olduğu öğrenilen Hasan Ö.'ye balta ile baş kısmına vurdu. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan adam ağır yaralandı.

POLİS ÇAĞIRMASI İÇİN KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEDİ

Olay sonrası bir alt komşusuna inen Fazilet Ö.,  olayı anlatarak komşusundan eve polis çağırmasını istedi. Komşusu da hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hasan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken cinayeti işleyen Fazilet Ö.'yü de gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Cinayeti işleyen Fazilet Ö.'nün polise verdiği ilk ifadede "11 yıldır kahrını çekiyorum" dediği öğrenildi.

POLİS ELLERİNDEN TUTARAK GÖTÜRDÜ

Cinayetin işlendiği evde ve başka odada uyudukları öğrenilen aileye ait iki çocuk da polis ekiplerince evden çıkarıldı. Polis memuru çocukların ellerinden tutarak ekip aracına bindirdi. Evden çıkarılan çocuklar Zeytinburnu Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri cinayet sonrası evde detaylı olay yeri çalışması yapmak için eve girdi. Evdeki tüm delilleri tek tek toplayan polis ekipleri komşulardan da olay hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı


- İstanbul

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: DHA

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