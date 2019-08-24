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(görüntülü) emine bulut için oturma eylemi

ZONGULDAK'ta Ereğli Kadın Platformu üyesi kadınlar, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için oturma eylemi yaptı.

24.08.2019 17:53 (görüntülü) emine bulut için oturma eylemi
ZONGULDAK'ta Ereğli Kadın Platformu üyesi kadınlar, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için oturma eylemi yaptı.
Ereğli Kadın Platformu üyesi bir grup kadın, sahildeki gezi yolunda toplanarak, Emine Bulut'un 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fedai Baran tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösterdi. Platform Sözcüsü Şenay İşeri, kadınların yasta değil isyanda olduğunu ifade ederek, "Kadınlar yasta değil isyanda. Kadınlar yaşamak ve yaşam hakkı için sokakta. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz. Emine Bulut cinayeti bir değil, bir kerelik değil, tesadüf değil. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz. Tahrik indirimi istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz" dedi.
Daha sonra yaklaşık 50 kadın, 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi.
'Ses ver Türkiye, ölmek istemiyor kadınların' ve 'Boşanmayı değil, cinayeti engelle' yazılı dövizler  taşıyan kadınlara erkekler de destek verdi.



Emine Bulut, Güncel

Kaynak: DHA

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