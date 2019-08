(görüntülü) emine bulut'un öldürüldüğü lokantanın önüne karanfil bıraktılar

KIRIKKALE'de, Emine Bulut'un (38), eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülmesi protesto edildi. Meydanda toplanan 500 kişilik grup, basın açıklaması yaparken, Emine Bulut'un öldürüldüğü lokantanın önüne de karanfil bırakıldı.Geçen 18 Ağustos günü Menderes Caddesi'ndeki lokantada meydana gelen olayda, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Varan, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Varan, eski eşi ve kızını lokantaya soktu. Fedai Varan, tartıştığı Emine Bulut'u kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Fedai Varan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Emine Bulut'un, olay yerinde kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Kanlar içinde ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B.'nin de "Anne lütfen ölme" diye yalvardığı video, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Twitter'da #EmineBulut hashtagini TT'de ilk sırada yer aldı. Aralarında siyasi parti liderlerinin de bulunduğu binlerce kişi olayı lanetledi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile birçok kulüp, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.STK'LARDAN EYLEMTüm Türkiye'de yankı uyandıran cinayet, olayın yaşandığı Kırıkkale 'de protesto edildi. Sivil toplum örgütleri öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 500 kişi toplandı. Burada açıklama yapan Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Tümer Alptekin, "Tek egosunu kadınlar üzerinden göstermeye çalışan, kadına merhamet etmeyen, ne olduğu belirsiz kişilerin vahşetlerine şahit oluyoruz. Kadına şiddet toplumda meydana gelen bir kanserdir. Toplum olarak kamu ve kuruluşlarınca bu kanseri kesip atmak için farkındalık yaratmak, mazlumun sesini duyurmak, Türk milliyetçisi ve ülkücüler olarak asli vazifemizdir" dedi.6 ay önce su kanalında ölü bulunan Sibel Gökbulut'un kardeşi Selcan Hoşnar da annesi ile eyleme katıldı. Selcan Hoşnar, "Bu nasıl bir insanlık, bu nasıl bir vicdan, ben idam istiyorum. Bu insanların dışarıda gezmesini istemiyorum, biz devlete sığınıyoruz" diye konuştu.İŞ ARKADAŞLARI DA KATILDIEmine Bulut'un hasta bakım annesi olarak çalıştığı rehabilitasyon merkezindeki çalışanlar da eyleme katılarak cinayete tepki gösterdi. 2 yıl Emine Bulut ile beraber çalışan Hümeyra Acır, "Şu an çok üzgünüz, sözün bittiği yer. Emine Hanım mükemmel bir hanımdı, gayet mütevazı biriydi, kendinden emin, karakteri sağlam düzgün bir insandı. Beraber çalıştığımız bakım evinde hastalarla ilgileniyordu, kendi isteğiyle ayrılmak zorunda kaldı, biz onu tekrar aramızda görmek istediğimizi söyleyerek haber gönderdi. Ancak nasip olmadı" dedi.Kalabalık, açıklamaların ardından ellerinde taşıdıkları 'Anne lütfen ölme, Emine Bulut' pankartı ve çeşitli dövizlerle olayın yaşandığı lokantanın önüne yürüdü. Burada kaldırıma Emine Bulut için karanfiller bırakıldı. Kalabalık, daha sonra olaysız dağıldı.SERBEST BIRAKILDILARÖte yandan, olayın ardından Emine Bulut'un son anlarını cep telefonuyla görüntüleyip, videoyu sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. (19) ile arkadaşı M.A.'nın (22) emniyette işlemleri tamamlandı. Görüntüyü kaydeden B.Y. ifadesinde, görüntüyü sadece arkadaşı M.A.'ya gönderdiğini ileri sürdü. Haklarında 'soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme' suçundan işlem yapılan iki arkadaş, daha sonra emniyetten serbest bırakıldı.2 KİŞİLİK KOĞUŞTAFedai Varan'ın, kaldığı Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevi'nde 2 kişilik koğuşta kaldığı öğrenildi.