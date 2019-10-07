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(Görüntülü) Fabrikada yangın-2
07.10.2019 22:32
Güncel
Kaynak: DHA
Muhalefetten Trump'ın Türkiye tehdidine tepki: Türkiye tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir
Milli Savunma Bakanlığı: TSK, mücadeleye hazırdır
Trump'ın "Suriye'de taraf tutmuyorum" dediği saatlerde ABD, YPG/PKK'ya lojistik malzeme gönderdi
Dışişleri'nden operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump'tan, Suriye'ye operasyon ve Erdoğan'a ilişkin açıklama
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