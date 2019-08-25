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(görüntülü) fındık işçileri taşıyan traktör devrildi 14 yaralı

DÜZCE'de, römorkunda fındık bahçesine giden işçilerin bulunduğu traktör devrildi.

25.08.2019 13:38 (görüntülü) fındık işçileri taşıyan traktör devrildi 14 yaralı
DÜZCE'de, römorkunda fındık bahçesine giden işçilerin bulunduğu traktör devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Düzce Bulvarı'nda meydana geldi. Fındık bahçesine fındık işçilerini götüren Şakir Semiz yönetimindeki 81 DL 316 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Traktörle birlikte fındık işçileri ve çocuklarının bulunduğu römork da devrildi. Sürücü Semiz ile römorktaki 13 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil servislerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.



Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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