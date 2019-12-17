Haberler » Güncel » Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber

Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada

Adapazarı'nda restoranda görevli garson, masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarptı. Sandalyenin yanında bulunan bebek yere düştü. Garson geri dönüp özür dilediği sırada bebeğin yakınları tarafından darp edildi. Kameralara anbean yansıyan olayda bir şahsın garsona doğru koşarak yumruk attığı ve ardından yaşanan arbede görülüyor.

17.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:32

'nda, bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim A. (17), masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarpınca çocuğun babası ve dedesinin saldırısına uğradı. Restorandan çıkan İbrahim A.'ya ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam ederken, olay anı restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

GARSON BEBEK SANDALYESİNE ÇARPTI, YERDE DURAN BEBEK DÜŞTÜ

Olay 8 günü Adapazarı Çark Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, restoranda garson olarak çalışan İbrahim A., servis yaptığı sırada masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarptı. Dursun K. garsonun sandalyeye çarpmasıyla masanın yanında yerde bulunan torunun düşmesi üzerine garsona tepki gösterdi.

GARSON GERİ DÖNDÜ, ÖZÜR DİLEDİ

İbrahim A. geri dönerek özür dilerken, bebek sandalyesini düzeltti. Bu sırada, yere düşen çocuğun babası Erol K. (26), hızla gelerek İbrahim A.'ya saldırdı. İbrahim K. ve babası Dursun K., İbrahim A.'ya saldırırken, araya restoranda bulunan müşteriler ve garsonlar girdi. Aldığı darbelerle canı yanan, elini yüzüne götüren İbrahim A.'ya bu sırada ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam etti. İbrahim A. restorandan dışarı kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası hastaneye götürülen İbrahim A.'ya 8 gün iş göremez raporu verildi. İbrahim A. kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Erol K. ve babası Dursun Ali K. ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.

Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada

Adapazarı, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:48 Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı - Haber
00:39 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı - Haber
00:36 FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - Haber
00:32 Okul kantininde pide ve lahmacun yiyen 18 öğrenci zehirlendi - Haber
00:32 Bebek sandalyesine çarpan garsonun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
18.12.2019 00:55:20