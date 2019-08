(görüntülü) güven yalçın: milli araya iyi girmek istiyoruz

"Maç oynadıkça daha iyi olacağız"

"Hoca bana güveniyor"

"Burak ağabey tartışılmaz"





OLGUCAN KALKAN - ÖZGÜR KABAN/ İSTANBUL, -

Güven Yalçın, "Burak ağabey ligde uzun süre görev yapmış bir isim. Goller atmış birisi. O tartışılmaz" dedi.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlı ekibin ilk golünü kaydeden Güven Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligdeki ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını belirten Güven Yalçın, "Çok mutluyuz. İlk galibiyetimizi aldık. Umarım böyle devam ederiz. Milli takım arası öncesinde haftaya güzel bir kapanış yapmak istiyoruz. Araya iyi girmek istiyoruz. Yine evimizde oynayacağız, umarım bugünkü gibi güzel bir galibiyet alırız" diye konuştu.

"MAÇ OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte oyun sisteminin değişmesi sorulan Güven, "Bizim sistemimiz var. Farklı bir şey yok. Maçtan önce her şeyi konuştuk. Her şeyi biliyoruz. Yapa yapa daha iyi olacağını düşünüyorum. Sistem çok iyi. Takım ayak uyduruyor. Maç oynadıkça daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

"HOCA BANA GÜVENİYOR"

Abdullah Avcı'nın kendisine güvendiğini belirten genç futbolcu, "Ben işime bakıyorum. Forvet gelsin, sevinirim. Rekabeti severim. Hoca bana güveniyor. Güvendikçe de gollerimle alınacak galibiyetlerde her şeyimi sahada vermek istiyorum. Birinci forvet olarak oynayınca baskı değil de, biraz daha sorumluluk almak gerekiyor. Bu sorumluluğu taşıyabiliyorum diye düşünüyorum. Tabii ki Burak ağabey daha tecrübeli. Ligde kaç sene görev almış, goller atmış. O tabii ki tartışılmaz" ifadelerini kullandı.