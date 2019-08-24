(görüntülü) hentbolcu kardeşler köylerinde çobanlık yapıyor





İstanbul'da farklı kulüplerde hentbol oynayan Kübra (17) ve Tamer Sarıkaya (16) kardeşler, ailelerine maddi destek sağlamak için memleketleri Ardahan'da çobanlık yapıyor.

Lig başladığı zaman kulüplerine giderek maçlara çıkan Yener kardeşler, "Ablamla birlikte köyün buzağılarını otlatarak, çobanlık yaparak ailemize katkı sunmaya çalışıyoruz. İstanbul'da para kazanmak ve yaşamak eğlenceli ama köy hayatı da güzel" dediler.

Yıllar önce çalışmak için Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu köyünden İstanbul'a göç eden Fatma-Yener Sarıkaya çiftinin 3 çocuğu dünyaya geldi. Bir süre İstanbul'da yaşamaya devam eden Yener ailesinin büyük kızları Kübra ile Tamer, hentbola başladı. Kübra okuduğu Bağlarbaşı Anadolu Lisesi'nin hentbol takımında oynarken, küçük kardeşi Tamer, eğitim gördüğü Sultantape Ortaokulu takımında forma giydikten sonra Sultantep, Beykoz Spor Kulüplerinde hentbol oynamaya devam etti. Bir taraftan eğitimlerini sürdüren kardeşler, bir taraftan da takımlarının başarısı için ter döktü.

Ailelerinin İstanbul'dan Ardahan'a dönüş kararıyla birlikte Yener ailesi Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu köyüne yerleşti. Çıldır Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren Yener kardeşler, aktif spor hayatlarını da devam ettirdi. Lig başladığı zaman İstanbul'a dönen kardeşler, köyde ailelerine yardımcı oluyor. Çobanlık yapıp, tarla ve işlerinde çalıştıklarını belirten Kübra Yener, 8 yıllık hentbolcu olduğunu ancak ailesinin kararı sonrası memleketlerine geri döndüklerini söyledi. Köy yaşamına alıştıklarını ifade eden Kübra Yener, çobanlığın çok zor olduğunu belirtti.

İki yıl önce köye döndüklerini kaydeden Tamer ise, "Ablamla birlikte köyün buzağılarını otlatarak, çobanlık yaparak ailemize katkı sunmaya çalışıyoruz. İstanbul'da para kazanmak ve yaşamak eğlenceli ama köy hayatı da güzel. Çünkü burada her şey doğal, en azından büyükşehirler gibi hiç bir kötü alışkanlık yok. Arkadaşlıklar bile daha samimi ve içtendir" dedi.

- Ardahan