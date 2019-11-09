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(Görüntülü)  HIRSIZLAR KAMERADA

İSTANBUL'da 3 evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı.

09.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:45(Görüntülü)  HIRSIZLAR KAMERADA

İSTANBUL'da 3 evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları görüntülere yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Eyüpsultan ve 'da meydana gelen hırsızlıklar  üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede hırsızlıkların aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Şüphelilerin sabaha karşı girdiği 3 evden toplamda 36 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldığını tespit edildi.

Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polisin yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olaylarına karışan Taner K.(24) yakalandı. Taner K.'nın da 12 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Taner K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer 2 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.



Hırsızlık Büro Amirliği, Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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