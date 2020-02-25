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(Görüntülü) İzmir'de ev yangını

İZMİR'in Konak ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, iki katlı evin üst katı, kullanılmaz hale geldi.

25.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:33(Görüntülü) İzmir'de ev yangını

İZMİR'in ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, iki katlı evin üst katı, kullanılmaz hale geldi.

İkiçeşmelik semti 826 Sokak'ta iki katlı bir evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Evin ikinci katından dumanlar yükseldiği gören mahalleli, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında, bir itfaiye erinin üzerine evin ikinci katından parçalar düştü. eri şans eseri yara almadı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. İkinci katın kullanılmaz hale geldiği yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.



İtfaiye, Polis, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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