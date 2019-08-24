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(görüntülü) keşan'da orman yangını

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

24.08.2019 16:43 (görüntülü) keşan'da orman yangını
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Keşan'a bağlı Yeşilköy'deki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale'den yangın söndürme helikopteri, Keşan ve Tekirdağ'dan da  itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.



Yeşilköy, İtfaiye, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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