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(görüntülü) londra'da 24 katlı apartmanda yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüksek apartmanda yangın çıktı.

23.08.2019 15:33 (görüntülü) londra'da 24 katlı apartmanda yangın
İngiltere'nin başkenti Londra'da yüksek apartmanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı belirlenemedi.


Yangın, başkent Londra'daki Notting Hill bölgesinde bulunan, 24 katlı Grenfell Kulesi apartmanında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.


'DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI'


14 Haziran 2017'de aynı apartmanda çıkan yangında, 72 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmış ve 223 kişi binadan tahliye edilmişti. 1988'den bu yana İngiltere'deki en ölümcül yangın olmuştu.



İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: DHA

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