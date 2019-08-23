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(görüntülü) minik rabia'nın organları 4 çocuğa umut oldu

MARDİN'de oyun oynarken düştüğü havuzda beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki Rabia Kızılboğa'nın organları 4 çocuğa umut olacak.

23.08.2019 15:30 (görüntülü) minik rabia'nın organları 4 çocuğa umut oldu
MARDİN'de oyun oynarken düştüğü havuzda beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki Rabia Kızılboğa'nın organları 4 çocuğa umut olacak.
Merkez Artuklu ilçesinde yaşaya Abdulkadir ve Nefise Kızılboğa çiftinin tek çocuğu Rabia Kızılboğa, geçen Pazartesi günü evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip, su dolu havuza düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan Rabia, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavi gören Rabia'nın, dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileriyle görüşen baba Abdulkadir ve anne Nefise Kızılboğa, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Rabia'nın organları Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen organ nakil uzmanları tarafından operasyonla alındı. Minik Rabia'dan alınan karaciğer ve böbrekler, 4 çocuğa nakledilmek üzere ambulans uçakla İstanbul ve Diyarbakır'a götürüldü.


Artuklu, Sağlık

Kaynak: DHA

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