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(görüntülü) rus savaş gemisi, çanakkale boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Akdeniz'e doğru yol aldı.

23.08.2019 15:54 (görüntülü) rus savaş gemisi, çanakkale boğazı'ndan geçti


RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 09.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 158 bordo numaralı, 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü Dağı'nda bulunan 'Dur yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.

- Çanakkale

Güncel

Kaynak: DHA

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