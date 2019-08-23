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(görüntülü) sincan'da trafik kazası

23.08.2019 23:50 (görüntülü) sincan'da trafik kazası


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Kaynak: DHA

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