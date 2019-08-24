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(görüntülü) sınırda askeri helikopter hareketliliği-2

ABD HELİKOPTERLERİ SINIR HATTINDAŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, öğle saatlerinden bu yana 3'üncü kez devriye uçuşu yapılan askeri helikopterlerin ABD'ye ait olduğu belirlendi.

24.08.2019 17:07 (görüntülü) sınırda askeri helikopter hareketliliği-2

ABD HELİKOPTERLERİ SINIR HATTINDA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, öğle saatlerinden bu yana 3'üncü kez devriye uçuşu yapılan askeri helikopterlerin ABD'ye ait olduğu belirlendi. Helikopterlerin kuyruk kısmında 'United States Army' yazdığı görüldü.
Akçakale'de, Türkiye ve ABD yetkilileri arasında günlerdir sürdürülen 'güvenli bölge' görüşmelerinde, teknik çalışmalarda sona gelinirken, bugün sınır hattında hareketlilik olduğu gözlendi. Çift uçuş yapılan ve çok yüksekten uçurulduğu için kime ait olduğu anlaşılmayan askeri helikopterlerin, ABD'nin olduğu belirtildi. Suriye tarafından gelerek, 3 kez devriye uçuşu yapan, Akçakale sınırlarına giren ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yapan askeri helikopterler, bir süre sonra yeniden havalandı. Helikopterlerin kuyruk kısmında 'United States Army' yazdığı görüldü.



Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Kaynak: DHA

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