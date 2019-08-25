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(görüntülü) şırnak'ta terör propagandası yapan 7 kişi tutuklandı

ŞIRNAK'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

25.08.2019 14:30 (görüntülü) şırnak'ta terör propagandası yapan 7 kişi tutuklandı
ŞIRNAK'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 18 Ağustos günü birçok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 23 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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Kaynak: DHA

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