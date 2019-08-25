Haberler» Güncel» Haber

(görüntülü) tandır evi, yangında kül oldu

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

25.08.2019 20:51 (görüntülü) tandır evi, yangında kül oldu
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı tandır evi, kullanılamaz hale geldi.
Ulaş'a bağlı Örenlice köyünde, Necati Namerttepe'ye ait evin yakınında yakılan ocaktan çıkan kıvılcımlar, tandır evine sıçradı. Yangını gören köylüler, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın, eve sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, tandır evi kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye, Ulaş, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:00   Düştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı
21:00   (görüntülü) güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü 2(aktüel 1)
21:00   Fatih Terim'den 4 değişiklik
20:59   Güngören'de cinayet
20:56   (görüntülü) güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (1)
20:56   (görüntülü) eniştesi tarafından tabancayla vuruldu
20:55   (görüntülü) suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kamerada -2