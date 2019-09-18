Haberler » Güncel » Haber

(Görüntülü) TUZLA'DA YANGIN - 5

18.09.2019 13:04(Görüntülü) TUZLA'DA YANGIN - 5


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:23 ESO Tedarikçi Günleri devam ediyor
16:23 Bölgede meydana gelebilecek afetlere karşı her zaman hazır bekliyorlar
16:23 Gaziosmanpaşa'da iş adamının kaçırılma anı kamerada
16:22 Liberya'da yatılı okulda yangın: 30 ölü
16:22 Vali Karaloğlu'ndan Gaziler Günü mesajı
16:21 Küçükçekmece Belediyesi, belediye çalışanlarıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı
16:21 Polonya'da marketler satamadıkları gıda ürünlerini vakıflara bağışlayacak