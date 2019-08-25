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(görüntülü) yaylada kaybolan 6 kişi, 8 saatte kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yaylada gezdikleri sırada yolu kaybedince kaybolan 6 kişi, AFAD ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

25.08.2019 16:23 (görüntülü) yaylada kaybolan 6 kişi, 8 saatte kurtarıldı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yaylada gezdikleri sırada yolu kaybedince kaybolan 6 kişi, AFAD ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Ankara'dan, kamp için ilçeye bağlı Gümeli beldesindeki Bacaklı Yaylası'na gelen 12 kişilik gruptan 2'si kadın 6'sı, ormanda dolaşmaya çıktı. Havanın kararmasıyla dönüş yolunu bulamayan grup, saat 22.00 sıralarında jandarmaya haber verdi. Gruptakilerden biri, jandarmaya cep telefonundan konum gönderdi. İhbar üzerine AFAD ile birlikte bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, 8 saatlik çalışma sonrası saat 06.00 sıralarında grubu bulunduğu yerden alarak, kamp yaptıkları alana götürdü.



Gümeli, Ankara, Alaplı, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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