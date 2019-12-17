Haberler » Güncel » (Görüntülü) Zirvede zevkli ders - Haber

(Görüntülü) Zirvede zevkli ders

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin kayak dersleri de başladı.

17.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:42(Görüntülü) Zirvede zevkli ders

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden 'de sezonun açılmasıyla birlikte, Bilimleri öğrencilerinin kayak dersleri de başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle Palandöken'e taşınan öğrenciler, sabah 3, öğleden sonra da 3 olmak üzere toplam 6 saat kayak dersi alıyor. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken'deki Karspor tesislerinde giyen öğrenciler, lift ve pistleri hiçbir ücret ödemeden kullanıyor.

Adana, Mersin, İzmir, ve Antalya gibi sıcak bölgelerden 'a gelen ve ilk kez kayakla tanışan üniversite öğrencileri, yıllarını bu spora veren milli takım eski sporcuları olan öğretim üyeleri Atakan Alaftargil, Tuğrulhan Şam, Davut Budak ve Orcan Mızrak tarafından eğitiliyor. Her yıl ikinci sınıf öğrencilerine bir hafta kayak dersi verdiklerini belirten kayak öğretmenlerinden Orcan Muzrak, Spor Bilimleri'nden kayağı öğrenmeden mezun olan bir tek öğrenci yok. Buradan mezun olup okullarda görev yapacak olan öğretmenlerimiz de imkanları varsa öğrencilerine kayak öğretebilecek. Hayatında hiç kayak yapmayan öğrenci 2 günde kayağı öğrenip tek başına kayak yapabilecek duruma geliyor. Bugüne kadar binlerce öğrenciye kayak yapmasını öğreterek bu sporu da geliştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Hayatında ilk kez kayak yaptığını söyleyen Rizeli Şeyda Onurer, "Kayak dersini Palandöken'de uygulamalı göreceğimizi duyunca çok heyecanlandım. Otobüslere buraya geldik. Hepimize kayak kıyafeti giydirip piste çıkardılar. Hocalarımızın söylediklerini yapmaya çalıştık ama ilk ders olduğu için bazen zorlandık. Ama her kayışta daha iyi olduk. Bu sporu tam öğrenirsem sanırım bırakmam devam ettiririm" dedi.

Kayak öğretmenleri gözetiminde ders alan öğrencilerden bazıları hızlarını kontrol edemeyince  düşerek ya da arkadaşlarına çarparak küçük kazalara neden oldu. Palandöken'de ders alan öğrencilerin çok şanslı olduğunu söyleyen Adanalı Ömer Aydın ise "Ben de hayatımda ilk kez ayağıma kayak takıyorum. Çok eğlenceli. Hocalarımız sayesinde bunu kısa sürede öğreneceğimize inanıyorum. Çünkü bizden önce birçok arkadaşımız da bizim gibi düşe kalka öğrenmiş. Ayrıca kayağı öğrenmek için insanlar bir sürü para harcarken biz hiçbir ücret ödemiyoruz" dedi.



Palandöken, Erzurum, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:20 Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu - Haber
10:20 Adana'da 9 DEAŞ şüphelisi hakkında dava açıldı - Haber
10:19 Ankara'da FETÖ operasyonu: 171 gözaltı - Haber
10:18 Kalaycı halı saha turnuvasının açılış törenine katıldı - Haber
10:18 Diyarbakır surlarının korunması için turizm zabıtası talebi - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
17.12.2019 10:21:22