Görüntüsü Instagram'da Beğeni Rekoru Kıran Nefis Bal Kabaklı Tiramisu Tarifi - Ben Bunu Yerim #44

talya'nın nefis tatlısı tiramisuyu daha önce bu kadar hafif görmemiştiniz. Mevsimin yıldızı bal kabağından gücünü alan bu tiramisu orijinal haliyle hazırlanıyor, içine buharda pişen bal kabağı haricinde tarçın, muskat, zerdeçal gibi nefis baharatlar da dahil olup lezzetini zirveye çıkarıyor. Şef
Ferhat Bora
'nın püf noktalarıyla kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis bal kabaklı tiramisuyu ister kahve eşliğinde, isterseniz leziz bir yemeğin üzerine keyifle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:39