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Görünüşe Göre Galaxy Note 10 Eski Kulaklık Girişine Elveda Diyor

Samsung, Galaxy Note 10 ile Eski Kulaklık Girişine Elveda Diyor Samsung eski kulaklık girişli donanımları bugüne kadar çıkardığı en yeni akıllı telefon modellerinde bile desteklemeye devam etti.

04.08.2019 03:21 Görünüşe Göre Galaxy Note 10 Eski Kulaklık Girişine Elveda Diyor
Samsung, Galaxy Note 10 ile Eski Kulaklık Girişine Elveda Diyor


Samsung eski kulaklık girişli donanımları bugüne kadar çıkardığı en yeni akıllı telefon modellerinde bile desteklemeye devam etti. Ancak görünen o ki yeni amiral gemisinde bu duruma bir son veriyor. Görünüşe Göre Galaxy Note 10 Eski Kulaklık Jakına Elveda Diyor.

SamMobile'da yer alan bir habere göre yakın zamanda meydana çıkacak olan Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus modelinde 3.5mm eski kulaklık girişi olmayacak. Bunun yerine 3.5mm USB-C dongle olacak.

İşte Samsung Galaxy Note 10'un Kullanacağı 3.5mm – USB-C Dongle'ı

Samsung Galaxy Note 10 Serisini 7 Ağustos'ta düzenleyeceği Unpacked 2019 etkinliği ile duyuracak. Tüm yeni özellikleri üzerindeki bu spekülasyonlar o zaman sona erecek. Bekleyip göreceğiz.

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Kaynak: Teknotalk.com

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