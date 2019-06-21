21.06.2019 14:53
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Görüş | Doğu Akdeniz'deki faaliyetler Türkiye'nin sahip olduğu doğal haklarıdır

Görüş | Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Asistan Prof. Dr. Emete Gözügüzelli Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını değerlendirdi.

Doğu Akdeniz 'deki gerilimi tartışmak neden Türkiye 'nin 3 Mayıs 2019 tarihli NAVTEX yayımı ile Fatih sondajı üzerine yürütülüyor? Sanırım bunu sorgulamak gerek. Batının ve Rum yönetiminin iddia ettiği gibi Türkiye uluslararası hukuka aykırı mı davranıyor? Elbette hayır. Rum yönetimini tüm adanın tek otoritesi gibi addeden taraflar, birlik halinde Türkiye'ye hukuken sınırları kurulmayan bir alan dayatması yapıyor.

Düşünsenize bu alanlar o kadar hakkaniyet dışı ki Türkiye'nin açık denizlere açılması engelleniyor. Bakınız Akdeniz'de Malta 'nın bugün 200 deniz mili münhasır ekonomik bölgesi yok. Sadece kısıtlı alanda kıta sahanlığı hakkını kullanıyor. Libya-Malta UAD davasında mahkeme ana kara devletinin üstünlüğünü teyit etti. Hatta "kıyıların hemen yakınında bulunan adaların kıyının genel istikameti saptanırken ihmal edilebileceği veya tam etki tanınmayabileceği" (UAD, 1982, s. 63,85, 88-89) belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
Doğu Akdeniz , Akdeniz , Türkiye , Dünya

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