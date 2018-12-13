(Görüşmeden Görüntüyle) - Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Görüştü

YEREL seçim yaklaşırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İstanbul
adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
ile görüştü. Görüşme İmamoğlu'nun evinde gerçekleşti. Saat 11.30 sıralarında başladığı belirtilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Görüntü Dökümü:
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Görüşmeden görüntüler
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-İmamoğlu'nun evinden görüntüler
-Kılıçdaroğlu'nun çıkışı
13.12.2018 - 11.58 - Haber Kodu : 181213114
13.12.2018 - 11.59 - Haber Kodu : 181213115
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Ekrem İmamoğlu,Kemal Kılıçdaroğlu,İmamoğlu
13 Aralık 2018 Perşembe 15:52