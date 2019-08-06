GOSBAB'tan hayır kermesi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Asistanlar Birliğinin (GOSBAB) Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına düzenlediği kermesin açılışı yapıldı.

GOSB Teknopark hizmet binasında el emeği göz nuru ürünler ile çeşitli gıda maddeleri, tekstil, hediyelik eşya, tablo ve kitapların satışa çıkarıldığı kermesten elde edilecek gelir, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine bağışlanacak.

GOSBAB Kurucu Başkanı Aytaç Şenyıl, açılışta yaptığı konuşmada, her yıl düzenledikleri kermesten elde edilen geliri bu yıl Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğime bağışlayacaklarını söyledi.

El yapımı, çocuklar için kanserojen maddesi içermeyen ürünlerden oyuncaklar yapılarak kermeste sergilendiğini anlatan Şenyıl, "Lise öğrencisi bir kızımız kendi yazdığı şiir kitabını gelirini derneğe bağışlamak adına satışa sundu. Gönüllülerimiz tarafından yapılan cam eşyalarımız var. İnşallah günün sonunda yine güzel bir şeye imza atacağız." diye konuştu.

Kermes 9 Ağustos'a kadar 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA