Haberler» Güncel» Haber

GOSBAB'tan hayır kermesi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Asistanlar Birliğinin (GOSBAB) Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına düzenlediği kermesin açılışı yapıldı.

06.08.2019 17:18 GOSBAB'tan hayır kermesi
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Asistanlar Birliğinin (GOSBAB) Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına düzenlediği kermesin açılışı yapıldı.
GOSB Teknopark hizmet binasında el emeği göz nuru ürünler ile çeşitli gıda maddeleri, tekstil, hediyelik eşya, tablo ve kitapların satışa çıkarıldığı kermesten elde edilecek gelir, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine bağışlanacak.
GOSBAB Kurucu Başkanı Aytaç Şenyıl, açılışta yaptığı konuşmada, her yıl düzenledikleri kermesten elde edilen geliri bu yıl Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğime bağışlayacaklarını söyledi.
El yapımı, çocuklar için kanserojen maddesi içermeyen ürünlerden oyuncaklar yapılarak kermeste sergilendiğini anlatan Şenyıl, "Lise öğrencisi bir kızımız kendi yazdığı şiir kitabını gelirini derneğe bağışlamak adına satışa sundu. Gönüllülerimiz tarafından yapılan cam eşyalarımız var. İnşallah günün sonunda yine güzel bir şeye imza atacağız." diye konuştu.
Kermes 9 Ağustos'a kadar 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:58   Kilis'te boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
17:57   Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı
17:57   Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere...
17:56   Yıldırım orman yangınına yol açtı (2)
17:56   Beypazarı'nda nohut üretimi
17:55   Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum...
17:55   Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi