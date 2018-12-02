Gösteri Zamanı

Dev randevuda iki takımdan toplam 10 oyuncu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavilerine devam edilen Pepe, Babel
ve Roco kadroda yer almıyor. Tam 7 yıldız oyuncusundan yoksun olan Galatasaray'da ise sakatlıkları bulunan Emre Akbaba
, Younes Belhanda
ve Sinan Gümüş
'ün yanı sıra cezalı Serdar Aziz
, Donk, Ndiaye ve Rodrigues görev yapamayacak. Rodrigues 3 maçlık cezasını derbiyle birlikte tamamlayacak.
Kazanmayı unuttular
Galatasaray son yıllarda deplasmanda derbi galibiyetine hasret kaldı. Sarı-kırmızılılar rakip sahadaki son 7 derbiyi kazanamazken, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Aslan, Beşiktaş'a konuk olduğu son 3 derbide 2 yenilgi, 1 beraberlik; Fenerbahçe
ile Kadıköy
'de oynadığı 4 maçta ise 2 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takım 7 maçta 4 kez ağları sallarken, kalesinde 11 gol gördü.
Penaltı damgası
Ezeli rakipler arasında son yıllarda oynanan derbilere penaltılar damga vurdu. Süper Lig'deki son 31 maçta hakemler toplam 13 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici oldu. Bu dönemde Galatasaray 9, Beşiktaş 4 kez penaltı atışı kazandı. Sarı-kırmızılılar 3 penaltı kaçırırken, siyah-beyazlılar 4'te 4 yaptı.
SAKAT: Pepe, Babel, Roco (Beşiktaş)/ Emre, Belhanda, Sinan (Galatasaray),
CEZALI: Serdar, Donk, Ndiaye, Rodrigues (Galatasaray)
Kanatlar çalışıyor
Kritik derbide kanat akınları başrolü alacak. Beşiktaş'ta Ryan Babel
'in eksikliği önemli olsa da Sarpsborg maçının yıldızı Jeremain Lens ve büyük maçlarda her zaman sürprizleriyle ünlenen Ricardo Quaresma
parlamaya aday. Galatasaray'da gençliğin de verdiği enerjiyle maç başına en az 3 pozisyona girme ortalamasına sahip Henry Onyekuru
öne çıkıyor.
Quaresma ve Medel sahada
Kartal derbi maçın son hazırlığını dün akşam yaptı. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas programının ardından tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.
Sakatlıkları süren Pepe ve Babel'in yokluğunda Necip ve Mustafa Pektemek
'e forma verecek olan Güneş, Sarpsborg maçında riske etmediği Quaresma ve Medel'i de ilk 11'de sahaya sürecek. Siyah-beyazlı hocanın forvet hattındaki tercihi ise Güven Yalçın olacak. Vagner Love ve Lens'i yedek soyunduracak olan Şenol Güneş'in, Sarpsborg deplasmanında büyük efor harcayan Oğuzhan Özyakup
ile Dorukhan Toköz
'e de derbide ikinci devre şans vermesi bekleniyor.