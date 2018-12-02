02 Aralık 2018, 09:17
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Gösteri Zamanı

Gösteri Zamanı

Beşiktaş ve G.Saray, Vodafone Park’ta 2018’in son derbisine çıkıyor. Zirveden kopmak istemeyen ezeli rakipler zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak yaralarını sarmayı hedefliyor.

Beşiktaş ile Galatasaray 1924'te başlayan 94 yıllık ezeli rekabette 344. kez karşılaşacak. Geride kalan 343 maçın 121'ini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma beraberlikle bitti. Sarı-kırmızılıların 482 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi. Ligde oynanan 120 maçta Galatasaray 44, Beşiktaş 34 galibiyet elde ederken, 42 müsabaka eşitlikle sonuçlandı. Cim-Bom 148, Kartal 127 gol attı. Ligde geçen sezonki maçları ev sahibi ekipler kazandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 3-0, Galatasaray da Türk Telekom Stadı'nda 2-0 galip geldi.
10 eksikli derbi
Dev randevuda iki takımdan toplam 10 oyuncu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavilerine devam edilen Pepe, Babel ve Roco kadroda yer almıyor. Tam 7 yıldız oyuncusundan yoksun olan Galatasaray'da ise sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra cezalı Serdar Aziz, Donk, Ndiaye ve Rodrigues görev yapamayacak. Rodrigues 3 maçlık cezasını derbiyle birlikte tamamlayacak.
Kazanmayı unuttular

Galatasaray son yıllarda deplasmanda derbi galibiyetine hasret kaldı. Sarı-kırmızılılar rakip sahadaki son 7 derbiyi kazanamazken, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Aslan, Beşiktaş'a konuk olduğu son 3 derbide 2 yenilgi, 1 beraberlik; Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 4 maçta ise 2 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takım 7 maçta 4 kez ağları sallarken, kalesinde 11 gol gördü.
Penaltı damgası
Ezeli rakipler arasında son yıllarda oynanan derbilere penaltılar damga vurdu. Süper Lig'deki son 31 maçta hakemler toplam 13 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici oldu. Bu dönemde Galatasaray 9, Beşiktaş 4 kez penaltı atışı kazandı. Sarı-kırmızılılar 3 penaltı kaçırırken, siyah-beyazlılar 4'te 4 yaptı.
SAKAT: Pepe, Babel, Roco (Beşiktaş)/ Emre, Belhanda, Sinan (Galatasaray),

CEZALI: Serdar, Donk, Ndiaye, Rodrigues (Galatasaray)
Kanatlar çalışıyor
Kritik derbide kanat akınları başrolü alacak. Beşiktaş'ta Ryan Babel'in eksikliği önemli olsa da Sarpsborg maçının yıldızı Jeremain Lens ve büyük maçlarda her zaman sürprizleriyle ünlenen Ricardo Quaresma parlamaya aday. Galatasaray'da gençliğin de verdiği enerjiyle maç başına en az 3 pozisyona girme ortalamasına sahip Henry Onyekuru öne çıkıyor.  
Quaresma ve Medel sahada 
Kartal derbi maçın son hazırlığını dün akşam yaptı. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas programının ardından tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. 
Sakatlıkları süren Pepe ve Babel'in yokluğunda Necip ve Mustafa Pektemek'e forma verecek olan Güneş, Sarpsborg maçında riske etmediği Quaresma ve Medel'i de ilk 11'de sahaya sürecek. Siyah-beyazlı hocanın forvet hattındaki tercihi ise Güven Yalçın olacak. Vagner Love ve Lens'i yedek soyunduracak olan Şenol Güneş'in, Sarpsborg deplasmanında büyük efor harcayan Oğuzhan Özyakup ile Dorukhan Toköz'e de derbide ikinci devre şans vermesi bekleniyor.
Babel,Vodafone Park,Beşiktaş,Galatasaray

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