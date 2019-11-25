Haberler » Güncel » Göstericiler, Irak'ın güneyinde bir hükümet binasını daha ateşe verdi - Haber

Göstericiler, Irak'ın güneyinde bir hükümet binasını daha ateşe verdi

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular, kaymakamlık binasını ateşe verdi.

25.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:46Göstericiler, Irak'ın güneyinde bir hükümet binasını daha ateşe verdi
'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular, kaymakamlık binasını ateşe verdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, göstericiler Zikar vilayet merkezi Nasıriye ile başkent Bağdat'ı birbirine bağlayan köprünün girişinde lastikler yakarak, köprüyü araç geçişine kapattı. Protestocular, ayrıca köprünün girişine çadır kurdu.
Bir grup gösterici de Zikar vilayetinin kuzeyindeki Ed-Devaye ilçesinde kaymakamlık binasını ateşe verdi.
Protestocular genel grev uygulanması amacıyla sabah saatlerinden bu yana memurların, öğrencilerin okullara, üniversitelere ve devlet dairelerine ulaşmasını engellemek için köprüler ile ana yolları kapatıyor.
Güvenlik güçlerinin dün Zikar vilayetinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kentte gerginlik tırmanmıştı. Protestocular Zikar Valilik binasını ateşe vermişti.
Irak'taki kanlı gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:18 Edirne'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü resepsiyonu
22:16 Kültür Bakanı Ersoy, Ankara'ya davet edilen Abdulselam'a kamera hediye etti
22:15 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
22:15 20 yaşındaki genç kızın tecavüz ve gasp edildiği iddiası
22:14 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (3)
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:52 Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi
19:15 İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 22:19:04