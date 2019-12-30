Göstericinin öldürülmesiyle bağlantılı 27 güvenlik gücüne idam cezası

Sudan'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında işkence uygulayarak bir göstericinin ölümünde rol aldıkları gerekçesiyle 27 güvenlik gücü mensubuna idam cezası verildi.

Sudan'da Aralık 2018'de hayat pahalılığına karşı başlatılan gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak güvenlik gücü mensupları hakim karşısına çıktı. Mahkeme, gösteriler sırasında gözaltına alınan öğretmen Ahmed al-Khair'e işkence edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 27 istihbarat çalışanını idam cezasına mahkum etti. Hakim karşısına çıkan diğer 13 üç sanık ise hapis cezasına çarptırıldı.

Öldürülen öğretmen 16 hafta süren hükümet karşıtı protestoların simgesi olmuştu. Khair'in ölüm nedeninin zehirlenme olduğu iddia edilmiş, daha sonra yapılan soruşturmada Khair'in işkence görerek öldüğü belirtilmişti.

Öte yandan, Omdurman'da mahkeme binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Khair'in fotoğraflarını taşıyıp gösteri yaptı.

Sudan'da Aralık 2018'de hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam yapma kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan'da ordu, ülke yönetimine el koymuş, Devlet Başkanı Ömer el Beşir görevden alınmış ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için eylemleri devam etmiş, bu konuda askeri yetkililer ile müzakere başlatılmış, sivillerle birlikte geçici bir yönetim kurulmuştu. Ev hapsinde tutulan Beşir, başkent Hartum'un kuzeyindeki yüksek güvenlikli Kober Cezaevi'ne nakledilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA