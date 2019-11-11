Göstericinin vurulduğu an, canlı yayın yapan kamera tarafından kaydedildi

Hong Kong'da aylardır devam eden protestolarda, bir polisin göstericiyi silahla vurduğu anlar canlı yayında olan bir kamera tarafından kaydedildi.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Kayıtta, barikattaki göstericilerle mücadele eden polis memurunun sonrasında silahına başvurduğu görülüyor. Facebook canlı yayınında yaşanan olayda, polise yaklaşan maskeli göstericilerden biri gövdesinden vuruluyor. İtiş kakış sırasında polisin iki el daha silah sıktığı duyuluyor. Görüntü, bu atışların herhangi bir kişiyi yaralayıp yaralamadığı konusunda bilgi vermiyor.

DURUMU KRİTİK

Yaralanan göstericinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu açıklandı. Haziran ayında gösterilerin başlamasından bu yana üçüncü kez polis kurşunu ile bir gösterici yaralanıyor.

CUMA GÜNÜ BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Pazartesi günü yaşanan olayda, polis, adanın kuzey doğusundaki Sai Wan Ho bölgesindeki bir yolu kapatmaya çalışan göstericilere müdahale ediyordu. Göstericiler bu barikatlar aracılığı ile şehirdeki trafik akışını engellemeye çalışıyor. Bazı üniversiteler ulaşım kaosu nedeniyle Pazartesi günü eğitime ara verdi. Cuma günü bir öğrencinin, yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesi sonrası protesto çağrıları yapıldı. Bu öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açan düşüşün gazdan kaçarken gerçekleştiği de savunuldu.

GÖSTERİLER NEDEN BAŞLADI?

Çin egemenliğinde bulunan ve özerk bir yönetime sahip Hong Kong'da gösteriler Haziran ayında, suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı. Hong Konglular bu yasanın Çin'deki Komünist Parti iktidarına muhalif kişilere de uygulanarak muhaliflerin Çin'e gönderileceğine dair endişelerini dile getiriyordu.