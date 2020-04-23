Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

GÖSTERİLERİ İPTAL OLAN MİNİKLER EVLERİNDE SÜRMENE SALLAMASI OYNADI

İstanbul Maltepe Gülensu İlkokulu öğrencileri koronavirüs salgını nedeniyle iptal olan 23 Nisan gösterilerini evlerinde gerçekleştirdi.

23.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:15
İstanbul Maltepe Gülensu İlkokulu öğrencileri koronavirüs salgını nedeniyle iptal olan 23 Nisan gösterilerini evlerinde gerçekleştirdi. Öğrenciler, sınıf öğretmenleriyle birlikte Sürmene Sallaması oynadıkları bir video hazırladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapılması planlanan etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Bayramı evlerinde kutlayacak olan öğrenciler de 23 Nisan için hazırladıkları gösterilerini, evlerinde gerçekleştirdi. İstanbul Maltepe Gülensu İlkokulu 2-H sınıfının 10 öğrencisi de 23 Nisan için hazırladıkları gösteriyi evlerinde kostümlerini giyinip Sürmene Sallaması oynayarak yaptı. Öğrencilerinin Sürmene Sallaması oynadıkları videoları birleştiren sınıf öğretmenleri Yeliz Yakar, kendisi de Sürmene Sallaması oynayarak öğrencilerine eşlik etti. Yakar, 10 öğrencisinin ve kendisinin yer aldığı videoları 23 Nisan için birleştirerek bir klip haline getirdi. GÖSTERİLERİ İPTAL OLAN MİNİKLER EVLERİNDE SÜRMENE SALLAMASI OYNADI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, 23 Nisan, Maltepe, Sürmene, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Haberler››Güncel››GÖSTERİLERİ İPTAL OLAN MİNİKLER EVLERİNDE SÜRMENE SALLAMASI OYNADI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:07: Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü - Haber 16:07: Beyoğlu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması - Haber 16:07: Şahinbey Belediyesinden kortejli 23 Nisan kutlaması - Haber 16:06: Karabük ve Bolu'da 23 Nisan'da doğan çocuklara "sürpriz" kutlama - Haber 16:06: Düzce'de hazırlanan tırla çocuklara oyuncak dağıtıldı - Haber 15:56: Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti - Haberler 15:40: Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti - Haber 15:15: Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın - Magazin 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak - Ekonomi