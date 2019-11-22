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Gösterilerin devam ettiği Irak'ta, Şii merci Sistani'den "seçim yasasını hızlandırın" çağrısı

Irak'ta Şiilerin Necef merkezli en büyük dini merci Ali es-Sistani, gösterilerin sürdüğü ülkede yeni seçim yasasının bir an önce çıkarılması çağrısında bulundu.

22.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:22Gösterilerin devam ettiği Irak'ta, Şii merci Sistani'den
'ta Şiilerin merkezli en büyük dini merci Ali es-Sistani, gösterilerin sürdüğü ülkede yeni seçim yasasının bir an önce çıkarılması çağrısında bulundu.
Sistani'nin Temsilcisi Şeyh Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin, "siyasi mesajı"nı okudu.
Ali Sistani mesajında, göstericilerin de talepleri arasında bulunan yeni seçim yasasının bir an önce çıkarılması çağrısını yineledi. Sistani, Yüksek Seçim Komiserliğine dair yasanın da değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Bağdat'ta göstericiler müdahale
Öte yandan Irak'ta güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge istikametinde bulunan "Ahrar Köprüsü"ne yaklaşmak isteyen göstericilere müdahale etti.
Ülkenin başkenti başta olmak üzere orta ve güney kesimlerinde 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler, güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yer yer çatışmalar ve yol kapatma eylemleri şeklinde devam ediyor.
Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge ve eylemlerin yoğun bir şekilde yaşandığı Hıllani Meydanı arasındaki Ahrar Köprüsü'nde eylem yapmak isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, müdahale sonucu 20 gösterici gazdan etkilendi.
Um Kasr Limanı tekrardan açıldı
Irak'ın ihracat ve ithalatının "can damarı" şeklinde nitelendirilen Basra'daki Um Kasr Limanı, gösterilerin patlak verdiği tarihten bu yana eylemcilerin hedefinde.
Limana giden ana yollar, göstericiler tarafından sıklıkla kapatılarak, araç trafiği engelleniyor.
Irak resmi ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, göstericilerin gece saatlerinde Um Kasr Limanı'na açılan yollardan çekildiklerini, güvenlik güçlerinin de tüm limanın kapılarını açtığını ifade etti.
Irak'ta istihdam adımları
Irak Çalışma ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanı Basim Abduzzaman, ülkedeki işsizlik sorununun çözümü için atılan adımlara dair açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarına konuşan Abduzzaman, detay vermeksizin iş arayan kişiler için ülke genelinde 150 bin büfe inşa edeceklerini, bunun için de bakanlık çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi.
Abduzzaman, hükümetin reform kararları ve girişimleri kapsamında söz konusu adımın atıldığını kaydetti.
Irak'taki kanlı gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

Necef, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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