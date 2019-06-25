25.06.2019 23:37
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GoT'un Yazarı George R. R. Martin, Chernobyl Dizisi Hakkındaki Düşüncelerini Söyledi

GoT

Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin, HBO'nun yüksek rağbet gören draması Chernobyl hakkındaki düşüncelerini Twitter üzerinden belirtti.

Game of Thrones eseri ile ünlenmiş ABD'li yazar George R. R. Martin, HBO'nun mini serisi Chernobyl hakkındaki düşüncelerini kelimelere döktü. Tüm seriyi bir oturuşta bitirdiğini belirten Martin, dizi hakkında 'heyecan verici, kalp kırıcı ve korkutucu' ifadelerini kullandı.

"Chernobyl'i tek oturuşta bitirdim. Korkutucu, heyecan verici ve kalp kırıcı. Eğer bu dizi tır dolusu Emmy ödülü almazsa, Hollywood 'ta adalet yok demektir. Ayrıca yetenekli Jarred Harris'e de inanılmaz performansı için hakkını vermek gerekiyor."

Mayıs ayından 3 Haziran'a kadar süren HBO'nun popüler mini dizisi, dünyanın en büyük felaketlerinden birini konu alıyor: Chernobyl Nükleer Santrali Patlaması. Chernobyl'deki santralin reaktörünün patlaması, Dünya Sağlık Örgütü 'nün verilerine göre dünya çapında radyasyon sebebiyle 4.000 civarı ölüme sebep olduğu söylense de ülkemiz dahil pek çok ülkede milyonlarca insanın bu olaydan dolayı hayatını kaybettiği düşünülüyor.
Kaynak: WebTekno
Amerika Birleşik Devletleri , Game of Thrones , Teknoloji

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