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Götürdüğü gibi geri getirdi

Muğla'nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahellesi'nde Coşkun A., tapulu arazisinde bulunan konteynerin kiralanan bir vinç ile çalındığını iddia etmişti.

Götürdüğü gibi geri getirdi
05.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:06
Muğla'nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahellesi'nde Coşkun A., tapulu arazisinde bulunan konteynerin kiralanan bir vinç ile çalındığını iddia etmişti. Yapılan şikayetin ardından başlatılan çalışmalar neticesinde Z.Z isimli şahıs konteyneri götürdüğü gibi geri getirdi.

Menteşe Doğanköy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Coşkun A. isimli şahıs yapı kayıt belgesi bulunan ve içinde konteyner olan tarlayı satın aldığını, 29 Nisan'da akşam 17: 30 sıralarında Z.Z. isimli şahsın tarla içinde bulunan konteyneri kiraladığı vince yükleyerek çaldığını iddia etti.

Coşkun A. olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bunu çalan kişi buraya gelerek, 'üç yıl önce bu konteyner bizimdi' diyor. Bu adam elemanlarına maaş veremediği için konteyneri vermek istemiş. Vinçle konteyneri Akçaova Mahallesi'ne götürdüğünü, sakladığını duydum. Olay üzerine yetkililere haber verdim, şikayetimi bildirdim. Yetkililer bu konuda çalışma başlattılar. Konteynerimi geri istiyorum. Bunu yapan kişi hakkında şikayetçiyim" diye konuşmuştu.

Şikayet üzerine jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde konteyner bulundu. Z.Z isimli şahıs konteyneri götürdüğü gibi geri getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğanköy, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Haber
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