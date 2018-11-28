Goü Rektörü Olan Şahin'e Uğurlama

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
'ne (GOÜ) rektör olarak atanan Karabük
Üniversitesi (KBÜ) Rektör
Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Şahin
için veda programı düzenlendi.
KBÜ'de düzenlenen programda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
, Şahin'e rektörlük hayatında başarılar diledi.
Şahin ile 2016'da Sudan
'da bir konferansta tanıştığını ifade eden Polat, "Orada kendisinin sıra dışı bir insan olduğunu fark ettim. Telefonla süren konuşmalarımızdan sonra kendisine dekanlık teklif ettim, o da kabul ederek buradaki işlerin ucundan tuttu. Allah yeni görevinde muvaffak etsin, bahtı açık olsun. Karabük kaybetti, Tokat kazandı." diye konuştu.
Şahin ise KBÜ'de görev yaptığı süre boyunca çok şey öğrendiğini belirtti.
KBÜ'de 21 ay önce göreve başladığını aktaran Şahin, şunları kaydetti.
"Kader bize hangi yolu çiziyorsa onun üzerinden gidiyoruz. Benim daha önce de rektör yardımcılığı gibi idari görevlerim oldu ama burada Refik Polat hocamdan çok şey öğrendim. Üniversitenin yönetilmesinde iletişimin gücünü, sorunların problem haline gelmeden nasıl çözüldüğünü öğrendim. Bu yüzden rektörümüze minnettarım. Burada hep güzel günlerim oldu ve kimseyi kırmak istemedim, bilmeyerek kırdıysam hakkınızı helal edin. Sizlerle Karabük'te sevinçli ve üzüntülü günler yaşamış bir kardeşiniz, arkadaşınız artık Tokat'ta rektör olarak bulunuyor. Karabük'teki herkese kapımız açık. Hepinize çok teşekkür ederim."
Konuşmaların ardından Polat, Şahin'e çiçek ve hediye takdim etti.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Tokat,Rektör,Karabük
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:31