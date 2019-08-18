Gove: Sızdıralan belgeler olası en kötü senaryoyu temsil ediyor

Birleşik Krallık'ta anlaşmasız Brexit için hazırlıklardan sorumlu parlamento üyesi Michael Gove sızdırılan hükümet belgelerinin olası bir anlaşmasız Brexit'e etkilerinin "en kötü senaryo"yu temsil ettiğini söyledi.

Gove Twitter paylaşımında, "Genellikle böyle sızıntılar hakkında konuşmayız, sadece bazı gerçekleri düzeltiriz, Yellowhammer (Sarı balyoz) olası en kötü senaryoyu temsil ediyor. Brexit planlamalarımızı son üç haftadır hızlandırdık" açıklamasını yaptı.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılması durumundaki petrol, gıda ve ilaç konularında oluşacak sıkıntıların yanı sıra İrlanda sınırı sorunu ve diğer önemli olası sıkıntılar Yellowhammer Operasyonu adı altında sızdırılan belgelerde derlenmişti.

Kaynak: DHA