Göz altı torbaları neden olur ? Tedavisi nedir ?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu ile ilgili bilgiler verdi.

Göz altı torbaları tedavisi hakkında detaylı bilgiler edineceğimiz bu yazımızda sizler de yaşadığınız bu sorunlar karşısında yapmanız gerekenleri tam olarak öğrenebilirsiniz. Kadınların kabusu olan göz altı torbaları, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle ilerleyen yaş ile göz altında belirli oranda ortaya çıkan göz altı torbaları, göz çevresinde istenmeyen görüntülerin de meydana gelmesine neden olmaktadır.

Göz Altı Torbaları Nelere Bağlı Olarak Meydana Gelir?

Kadınlar için oldukça önemli bir konu olan göz çevresi, aslında yaşlılık belirtilerini tam olarak ortaya çıktığı ilk bölgelerden biridir. Yaşlılık kadınlar için oldukça hassas bir durum olması nedeniyle de göz altı torbalarının onlar için bir kabustan farkı olmadığını söylemek doğru olur. Peki, göz altı torbaları nelere bağlı olarak ortaya çıkar? İşte o nedenler;

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Göz Altı Torbaları

Günlük hayatta yaşana stres ve yorgunluk

Kalıtsal nedenler

Herhangi bir nedenle kullanılan ilaçlar

Vücuttaki hormonlarda değişim yaşanması

Alerjiye bağlı reaksiyonlar

Dengesiz ve düzensiz uyku

Aktif olarak ya da pasif olarak sigara içilmesi

Kalp ve böbrek rahatsızlıkları

Tüm bu etkenler göz altında morluk ya da torba oluşmasında etkilidir. Bu yüzden göz altı torbaları ile karşı karşıya kalmamak için yukarıda belirtilen etkenlerden uzak durmak ve günlük hayatı buna göre ayarlamak gerekir. Aksi taktirde erken yaşlarda bile göz altı torbaları ortaya çıkabilir ve göz çevresinde oldukça hoş olmayan görüntüler kendisini gösterebilir.

Göz Altı Torbaları Nasıl Tedavi Edilir?

Göz altı torbalarının tedavisi sebebe yönelik olmalıdır.Ayrıca yaş,genel sağlık durumu,geçirilmiş hastalıklar ve kulladığı ilaçlar önemlidir.

Eğer göz altı torbaları ileri düzeyde ise bunların ameliyatı bir seçenektir.Lokal ya da genel anestezi ile yapılabilmektedir.Ameliyat istemeyen hastalar için göz altı torbalarının İğneli Radyofrekans ile eritilmesi düşünülebilir.Beraberinde kırışıklık varsa ayrıca Lazer ya da Patentli Plazma cizahı kullanılabilir.Bunun dışında göz altı yağları eritici Mezoterapi ve Göz Altı Işık dolgusu seçeneklerdendir.Hangi tedavi yönteminin seçileceği kişiye özel değişmektedir.Yine yüzün yukarı doğru çekilmesi ile ilgili yapılan ipler,dolgularla göz altı torbalarının giderilmesi sağlanabilmektedir.Kalıcılığı kişiye özel değişmektedir.

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Saygılarımla,