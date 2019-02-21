Göz Doktorunun Kaçak Kazı Yaparken Yakalanması

Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ergene İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince dün Esenler
Mahallesi'nde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.
Güncel
Kaynak: AA