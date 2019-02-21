21 Şubat 2019, 13:38
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Göz Doktorunun Kaçak Kazı Yaparken Yakalanması

Göz Doktorunun Kaçak Kazı Yaparken Yakalanması

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Esenler Mahallesi'nde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi. Güncel
Kaynak: AA