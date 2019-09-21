Kütahya'da bir şahıs çöp dolu onlarca poşeti traktör kasasından nehre döktü

Geçtiğimiz yıl toplu balık ölümleriyle gündeme gelen Kütahya'nın Domaniç ilçesi Güney köyü, yine iç acıtan görüntülere sahne oldu. Daha önce toplu balık ölümlerinin yaşandığı köyde, şimdi de bir traktör kasasına yüklenen onlarca poşetin; vatandaşların tepkisine rağmen bir traktörün kasasından nehre boşaltıldı.

Bir Twitter kullanıcısı ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERASIYLA ÇEKİLDİ

Güney köyündeki derenin geçtiği mesire alanınında piknik yapan vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntüler pes artık dedirtti.

"DOĞRU MU BU?"

Görüntülerde vatandaşların "Doğru mu bu?" dediği duyulurken, poşetleri boşaltan şahsın hiçbir şekilde uyarıları dikkate almadığı görülüyor.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ BALIK KIYIYA VURMUŞTU

2018 yılında da Kütahya'nın Domaniç ilçesi Güney köyü deresindeki çok sayıda ölü balık kıyıya vurmuş, toplu balık ölümleri piknikçilerin ve vatandaşların tepkisine neden olmuştu.