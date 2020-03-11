Göz göre göre yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Göz göre göre yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına otomobil çarptı.
11.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:01
Göz göre göre yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptıKaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
ANTALYA - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Fatih Uyar'ın kullandığı 07 LSP 29 plakalı otomobil, SGK Hizmet binası önünde yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Özarslan isimli yaşlı kadına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle biranda kendini yerde bulan ve hafif yaralanan Ayşe Özarslan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ANTALYA - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Fatih Uyar'ın kullandığı 07 LSP 29 plakalı otomobil, SGK Hizmet binası önünde yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Özarslan isimli yaşlı kadına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle biranda kendini yerde bulan ve hafif yaralanan Ayşe Özarslan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Haberler
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı