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Göz Göz'de hedef mutlak galibiyet

Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek yeni teknik direktörü İlhan Palut ile ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

09.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:20Göz Göz'de hedef mutlak galibiyet
Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek yeni teknik direktörü İlhan Palut ile ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Süper Lig'in 11. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkacak.
Geçen hafta teknik direktörsüz çıktığı zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe, yeni teknik direktörü İlhan Palut'la ilk maçında ilk galibiyetini alarak alt sıradaki takımlarla puan farkını açmak istiyor. Ligde 12 puanla 12. sırada bulunan Göztepe, rakibiyle oynadığı son Süper Lig maçında deplasmanda sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU
Göztepe ile Yeni Malatyaspor, yarın tarihinde 15. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan müsabakalarda İzmir ekibi rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 müsabakada da gülen taraf çıkmadı. Göztepe'nin sahasında oynanan 7 maçta ise Malatya ekibi sadece 1 kere kazanabildi. İzmir ekibi bu maçlarda 3 galibiyet çıkarırken 3 maç da berabere sonuçlandı.
SERGEN YALÇIN KULÜBEDE YOK
Yarın 14.00'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Göztepe'de Mosorro sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'da ise cezalı durumda bulunan futbolcular Robin Yalçın ve Sakıb Aytaç'ın yanı sıra 4 maç ceza alan Teknik Direktör Sergen Yalçın saha kenarında bulunamayacak.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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