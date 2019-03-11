Göz Hastalıkları Ameliyatlarında İl Dışına Sevk Bitirildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yahya Şahin, hastanede gerçekleştirilmeye başlanan göz arkası ameliyatlarıyla (vitreoretinal cerrahi) tedavi için il dışına sevklerin bitirildiğini söyledi.
Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Raşit Kılıç ve ekibi tarafından hastanede 6 aydır göz arkası ameliyatlarının başarı ile yapıldığını belirtti.
Yapılan yenilikler ve artırılan imkanlarla bölge hastanesi olma yolunda ilerlediklerini vurgulayan Şahin, göz polikliniğinde başarılı ameliyatların bunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi.
Ameliyatlar sayesinde Kayseri
ve Ankara
'ya sevklerin bitirildiğine işaret eden Şahin, "Hastanemizde çok güzel işler yapıyoruz. Tüm kadromuzla vatandaşa hizmet için canla başla çalışıyoruz. İnsan sağlığı bizim için çok önemlidir. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışıyla gece ve gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel ameliyatları yapan göz doktorlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ameliyatlarla ilgili bilgi veren Doç.Dr. Raşit Kılıç da şunları kaydetti:
"Kliniğimizde, şehrimizdeki hastaların başka şehirlere gitmeden tedavilerini gerçekleştirmek için birçok tetkik, tedavi ve ameliyat yöntemlerini başarı ile yapmaktayız. Hastanemizde daha önceden yapılamayan göz arkası ameliyatları ile retina dekolmanı (görme tabakasının retina yerinden ayrılması, göz içi kanaması, epiretinal membran (retina üzerini kapatan ve görmeyi bozan bir zar), maküla deliği (görme merkezinde delik oluşması) gibi birçok hastalığın tedavisi yapılmaktadır. İlimizde bulunan ve vitreoretinal cerrahiye ihtiyaç duyan hastalar, diğer illere gitmeden hastanemizde tedavi olabileceklerdir. Bu ameliyat, civar illerden sadece Ankara ve Kayseri'de yapılabilirken artık hastanemizde de başarı ile yapılabildiğinin müjdesini şehrimiz insanlarına vermek istiyorum."
Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA