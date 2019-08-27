Göz rahatsızlığı şikâyetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör çıktı

Göz rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör çıktı

İSTANBUL'da ailesi tarafından gözünde kuruluk ve bulanık görme şikayetiyle doktora götürülen Berat Çandır'ın (11) uzun süren tetkikleri sonucunda beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. 3 yılda 4 kez ameliyat olan Berat'ın beynindeki tümörün bir kısmı alındı. Tedavisi devam eden Berat'ın annesi Hacer Çandır, "Tek isteğim oğlumun hastalığı yenmesi ve sağlığına kavuşması" dedi.

İstanbul'da yaşayan Hacer ve Nail Çandır çifti, 2 çocuklarından büyüğü olan Berat Çandır'ı gözünde kuruluk ve bulanık görme şikayetiyle 2016 yılında hastaneye götürdü. Yapılan muayenede Berat'a ilaç verildi. Fakat ilerleyen dönemlerde, Berat bu kez el ve ayaklarında titreme ile denge problemi yaşamaya başladı. Psikiyatri doktoruna götürülen Berat'a, verilen ilaçların ağır uyku problemine neden olduğu tespit edilerek, ilaç tedavi kesildi. Aile, başındaki ağrıların yoğunlaşarak devam etmesi üzerine Berat'ın sınıf öğretmenin tavsiyesi ile çocuklarını bu kez Sultanbeyi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan incelemede Berat'ın beyninde tümör tespit edildi. Ardından, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümünde Berat'ın beynindeki tümörün bir kısmı alındı. Hastanede 3 yılda 4 kez ameliyat olan Berat'ın tedavisi devam ediyor.

'TEK İSTEĞİM SAĞLIĞINA KAVUŞMASI'

Anne Hacer Çandır, Berat'ı ilk olarak gözünde kuruluk ve bulanık görme şikayetiyle doktora götürdüklerini söyleyerek, "Tüm doktorlara gösterdik; ancak oğlumun halsizliği, ağrıları bir türlü dinmiyordu. Bir gün sınıf öğretmeni ile konuşurken o Berat'ı beyin cerrahisi doktoruna götürmemizi tavsiye etti, gittik ve hastalığını bu şekilde öğrendik. Tek isteğim oğlumun hastalığı yenmesi ve sağlığına kavuşması" dedi.

'GÖZLEM ALTINDA TUTUYORLAR'

Oğlu Berat'ın beynindeki tümörün bir kısmının Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümünde yapılan ameliyatla alındığın söyleyen anne Çandır, "Doktoru ameliyattan önce Berat'ın masada kalma ihtimalinin olduğunu veya sakat kalma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi. Berat'ın bu hastalığını ilk öğrendiğimizde eşim ve ben bu olayı kabullenemedik. Oğluma da ilk başta bu durumu söylemedik. Ondan gizli tutuyorduk. Toplamda 4 tane ameliyat geçirdi. 3 ayda bir MR çektiriyoruz. Kitlesi orada hala var ve gözlem halinde tutuyorlar. Çünkü bu kitlenin hala büyüme ihtimali varmış. Doktorları Berat'ın sağlık durumunun tamamen ne zaman iyi olacağını söylemiyor, ancak tümörü hala orada var. Tehlikeli bölgede kanama yapabileceği için o kötü huylu tümöre dokunmuyorlar. O yüzden sürekli gözlem altında tutuyorlar" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aileden detaylar

-Anne Çandır ile röp.

-Oğlu Ahmet Çandır ile röp.



Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,