Göz Şeklinize Göre Kirpikleriniz Nasıl Olmalı?

Göz şekli kişiden kişiye değişse de temel olarak belli başlı göz formları vardır. Yüzün diğer bileşenleriyle olan uyumu güzellik için çok önemli olan göz şekilleri, kirpikler ile güçlendirildiğinde harika sonuçlar yaratıyor.Ergül Keskin Conture Make up Studio'nun Kurucusu, Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, göz şeklinize uygun seçmeniz gereken kirpik formlarını anlatıyor.

Neden ipek kirpik uygulaması yaptırmalısınız?

Saf ipekten üretilen ve gerçek bir kirpik hissi yaratan ipek kirpik uygulaması;

? Makyaj rutininin en önemli adımı olan rimel ve özel günlerin vazgeçilmezi takma kirpikleri hayatımızdan çıkarıyor.

? Üstelik uzun süre kalıcı olmasıyla sabah uyandığınız andan itibaren bakımlı ve güzel görünmenizi sağlıyor.

? Zaman kazandıran ipek kirpik uygulaması; kirpiklere bakım yapmak, kirpik kıvırıcı kullanmak veya kozmetik yöntemlere başvurma gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

? Gözlerdeki ifadeyi daha anlamlı ve etkileyici kılarken, yüzü daha simetrik hale getiriyor.

Peki, göz şeklinize uygun kirpik formunu biliyor musunuz?

Çoğu zaman kirpikler kişilerin istediği şekil ve yoğunlukta olamayabiliyor. Kimi zaman kısa ve düz olan kirpikler mevcut göz şekli ile istenilen uyumu yakalayamaz. Kimi zamansa seyrek olan kirpikler, gözleri yeterince çerçeveleyemez ve zayıf bir görüntü yaratır. Bu durumu engellemek ve göz şekline en uygun kirpik formunu elde etmek ipek kirpik uygulaması ile mümkündür.

Eğer yuvarlak gözlere sahipseniz…

Yuvarlak gözler, dengeli ve hoş bir görünüme sahiptir. Seçilecek olan kirpik modeli; gözlerin yuvarlak formunu daha çekik gösterecek ve hafif bir kıvrım katacak şekilde olmalıdır. Bunun için içler nispeten daha kısa uçlar ise daha uzun olacak şekilde ipek kirpik uygulaması yaptırabilir.

Eğer badem gözlere sahipseniz…

Şiirlere de ilham kaynağı olan badem gözler oldukça ideal bir forma sahiptir. Ceylan göz olarak da adlandırılan bu form, kenarlara doğru çekik geldiği için gözleri normalden çok daha açık gösteriyor. Bu noktada şanslı olan badem gözlü kadınlar, bu etkiyi güçlendirmek ve gözlere hareket katmak için orta kısmı daha uzun olan kirpikler tercih edebilir.

Eğer göz kapaklarınız düşükse…

Düşük göz kapaklarına sahip olmak kişiye dramatik ve romantik bir hava katabilir. Ancak gözleri daha açık ve çekik göstermekte yarar vardır. Aynı zamanda düşük göz kapakları gözleri olduğundan daha küçük gösterir. Gözleri hem daha büyük hem de olduğundan daha çekik göstermek için yine başlangıç yeri daha kısa, giderek uzayan kirpikler tercih edilebilir.

Eğer gözleriniz birbirine uzaksa…

Birbirine uzak gözleri daha yakın göstermek hem kaşlar hem de kirpiklerle mümkündür. Bu noktada kaşlarınızı gözlerin başlangıç noktasından biraz daha yakın tercih etmeli, kirpiklerinizi ise ortası uzun seçmelisiniz. Çünkü ortası uzun kirpikler gözleri daha yuvarlak ve yakın gösterecektir. Ayrıca dış kısımları uzun kirpikler kesinlikle seçilmemelidir. Bu durum gözleri daha uzun ve uzak gösterebilir.

Eğer gözleriniz birbirine yakınsa…

Birbirine yakın gözleri daha uzak göstermek için tercih etmeniz gereken ipek kirpik formu, başlangıç noktası kısa olan kirpikler olmalıdır. Kısadan uzuna doğru ilerleyen ipek kirpik uygulaması hem gözleri daha uzak hem de daha çarpıcı gösterecektir.

Kaynak: Bültenler