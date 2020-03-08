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Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle,Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi.

08.03.2020 13:54
Konya 'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle,Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi. Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Oftalmoloji Derneği, Selçuk Üniversitesi, Konya, Güncel
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