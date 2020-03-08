Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler
Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle,Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi.
08.03.2020 13:54
Konya 'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle,Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler
Etiketler : Türk Oftalmoloji Derneği, Selçuk Üniversitesi, Konya, Güncel
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